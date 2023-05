Wiederannäherung

Jordanien in der Mittlerrolle: Außenminister Safadi (rechts) mit seinem syrischen Amtskollegen al-Mikdad in Amman. (dpa / AP / Raad Adayleh)

Außenminister al-Mikdad beriet in Amman mit Amtskollegen aus Jordanien, Saudi-Arabien, Ägypten und dem Irak. Themen waren dem jordanischen Außenministerium zufolge der Syrien-Krieg sowie eine Normalisierung der Beziehungen mit der Regierung in Damaskus. Zudem solle Syrien sicherstellen, dass Flüchtlinge sicher in das Land zurückkehren könnten.

Syriens Mitgliedschaft in der Arabischen Liga war 2011 ausgesetzt worden, nachdem Regierungstruppen die Proteste im Land gewaltsam niederschlugen. Seither herrscht in dem Land Bürgerkrieg. Präsident Assad ist international weitgehend isoliert.

