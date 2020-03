Nach Beginn der Waffenruhe im syrischen Idlib ruft die EU die Türkei und Russland dazu auf, Zugang für humanitäre Hilfe in der Region zu gewährleisten.

Nach einem Syrien-Krisentreffen der EU-Außenminister in Zagreb hieß es, alle Beteiligten müssten zudem dafür sorgen, dass die Waffenruhe halte und die Zivilbevölkerung geschützt werde. Bundesaußenminister Maas sagte, das Leid der Menschen in Idlib sei unsäglich. Die Bundesregierung hatte angekündigt, kurzfristig zusätzliche 100 Millionen Euro für humanitäre Soforthilfe in der syrischen Provinz zur Verfügung zu stellen.



Seit Mitternacht gilt in Idlib eine von Russland und der Türkei ausgehandelte Feuerpause. Dennoch kam es zu Gefechten zwischen syrischen Regierungstruppen und islamistischen Rebellen. Dabei seien 15 Menschen getötet worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zugleich erklärte die oppositionsnahe Gruppierung, erstmals seit Monaten seien keine Kampfflugzeuge der Regierungstruppen oder der russischen Armee über Idlib zu sehen gewesen.