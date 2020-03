Die Europäische Union stellt zusätzlich 170 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien bereit.

Von dieser Summe sollten 60 Millionen für Hilfsmaßnahmen im Nordwesten des Bürgerkriegslandes verwendet werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell in Ankara. Er traf in der türkischen Hauptstadt unter anderem mit Präsident Erdogan zusammen.



Borrell sagte, es gebe ein gemeinsames Interesse daran, den Konflikt in Syrien zu beenden. Er drückte sein Verständnis für die Türkei aus, die rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat. Zugleich betonte Borrell, die EU erwarte von der Türkei die Einhaltung des Flüchtlingspakts und habe das Land aufgefordert, Flüchtlinge nicht dazu zu ermuntern, an die türkisch-griechische Grenze zu reisen.



Erdogan will verhindern, dass angesichts der Kämpfe im syrischen Idlib weitere Flüchtlinge in die Türkei kommen. Am Samstag verkündete er, die Türkei habe für die Flüchtlinge im Land die Grenzen in Richtung EU geöffnet. Seitdem machten sich tausende Migranten auf den Weg zur türkisch-griechischen Grenze. Griechische Polizisten und Soldaten drängen die Menschen mit Tränengas zurück.