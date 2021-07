Die Europäische Union dringt auf die Beibehaltung des humanitären Hilfskorridors für Syrien.

Für die Menschen im Nordwesten des Landes sei dies eine Frage von Leben und Tod, erklärte der für Krisenhilfe zuständige EU-Kommissar Lenarcic bei einem Besuch in der türkisch-syrischen Grenzregion. Die syrische Provinz Idlib ist eines der letzten von Rebellen kontrollierten Gebiete. Lebensmittel und Medikamente gelangen ausschließlich über den Grenzübergang Bab al-Hawa dorthin. Die Erlaubnis des UNO-Sicherheitsrats für dessen Nutzung läuft am Samstag aus. Eine Abstimmung über die Verlängerung wurde vertagt. Russland befürchtet, dass der Grenzübergang auch für Waffenlieferungen an die Aufständischen in Syrien genutzt wird.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.