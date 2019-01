Aus der letzten Hochburg der Terrormiliz IS in der ostsyrischen Provinz Deir Essor sollen hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden sein.

Zumeist Frauen und Kinder seien mit Bussen aus der Ortschaft Soussa fortgebracht worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Transporte seien von der kurdisch-arabischen Allianz SDF und der von den USA angeführten internationalen Militärkoalition organisiert worden. Demnach bereiten hunderte SDF-Kämpfer derzeit eine Offensive vor, um die IS-Hochburg einzunehmen.



Die in London ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Informanten vor Ort. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen.