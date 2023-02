Erdbeben-Hilfe

Die verheerende Naturkatastrophe habe eine der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Welt getroffen, schreibt der Politikwissenschaftler in einem Gastbeitrag für die Fachzeitschrift " Foreign Policy ". Im Nordwesten Syriens stürben minütlich Menschen unter den Trümmern. Er forderte die rasche Öffnung aller Grenzübergänge für humanitäre Hilfen. Ähnlich hatte sich zuvor auch Bundesaußenministerin Baerbock geäußert. UNO-Sprecher Dujarric sagte in New York, der Verkehr über den einzigen geöffneten Grenzübergang von der Türkei nach Syrien werde durch Straßenschäden behindert. Es sei an der Zeit, die Politik beiseite zu lassen.