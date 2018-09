Ein Militärflughafen in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus ist von mehreren Explosionen erschüttert worden.

In Berichten von Augenzeugen ist von Bränden und dichtem Rauch über dem Stützpunkt die Rede. Staatsmedien gaben unter Berufung auf militärische Quellen an, ein Kurzschluss in einem Munitionsdepot habe die Detonationen ausgelöst.