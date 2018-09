Mehrere schwere Explosionen haben heute früh die Gegend um den Militärflughafen in der syrischen Hauptstadt Damaskus erschüttert.

Der staatliche Fernsehsender Al-Ichbarija berichtete, die Detonationen hätten sich nicht innerhalb des Flughafens ereignet, sondern in einem nahegelegenen Munitionslager. Ursache sei ein Kurzschluss gewesen. Dagegen erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London, die Explosionen hätten sich innerhalb des Luftwaffenstützpunkts ereignet. Ursache sei offenbar ein israelischer Raketenangriff. Die Regierung in Jerusalem hat in den vergangenen Monaten erklärt, man werde militärisch in Syrien vorgehen, um Waffentransfers zu verhindern. Israel ist beunruhigt über die verstärkte militärische Aktivität des Iran in Syrien.