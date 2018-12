Die syrische Luftabwehr hat laut Berichten staatlicher Medien auf Angriffe in der Nähe von Damaskus reagiert. Die Luftabwehr habe feindliche Ziele westlich der Hauptstadt abgeschossen, hieß es. Über das Ziel der Raketenangriffe gibt es keine offiziellen Angaben, auch nicht darüber, von wem sie ausgingen.

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London vermutet, dass Israel auf Waffenlager der iranischen Revolutionsgarden und der libanesischen Hisbollah-Miliz in Syrien gefeuert hat. Staatliche libanesische Medien berichten von israelischen Kampfflugzeugen, die über Südlibanon geflogen seien.



Der Iran ist neben Russland der engste Verbündete der Regierung von Staatschef Assad. Israel hat in der Vergangenheit mehrmals Ziele in Syrien angegriffen.