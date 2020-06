Im Nordwesten Syriens ist die seit mehreren Monaten geltende Waffenruhe gebrochen worden.

Das teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Demnach griffen Kämpfer der islamistischen Gruppe Hurras al-Din zwei Dörfer in der Provinz Idlib an. Wenige Stunden später brachten Regierungstruppen die Orte wieder unter ihre Kontrolle. Hunderte Zivilisten flohen vor den Gefechten. 22 Dschihadisten und 19 Soldaten sollen getötet worden sein.



Die Region gilt als die letzte größere Rebellenbastion in Syrien. Die Waffenruhe war auf Vermittlung der Türkei und Russlands im März zustande gekommen.