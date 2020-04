Von heute an stehen zwei Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an syrischer Staatsfolter vor einem deutschen Gericht.

Die Bundesanwaltschaft sprach vom weltweit ersten Strafverfahren gegen Mitglieder des Regimes von Präsident Assad wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Prozess findet vor dem Oberlandesgericht Koblenz statt. Dem Hauptangeklagten werden 58-facher Mord, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Er soll von 2011 bis 2012 in einem Gefängnis in Damaskus in leitender Funktion für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Dem zweiten Mann wirft die Anklage Beihilfe vor. Von dem Prozess erhoffen sich Opfer des syrischen Regimes und Menschenrechtler Signalwirkung.



Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Prozess sei ein wichtiges Signal an die internationale Gemeinschaft und die Opfer. Systematische Folter und Hinrichtungen seien schrecklicher Alltag in syrischen Gefängnissen. Viele Täter kämen ungestraft davon. Nur wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgearbeitet würden, werde es eine Demokratisierung des Landes geben, betonte Baerbock.

"Große Herausforderung für die deutsche Justiz"

Der Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck schätzt, dass sich der Prozess über Jahre hinziehen wird. Für die deutsche Justiz sei das Verfahren eine große Herausforderung, weil es um Staatskriminalität in einem anderen Land gehe, sagte Kaleck im Deutschlandfunk. Es sei sehr schwierig gewesen, an Dokumente heranzukommen. Zudem seien viele Zeugen Überlebende schwerster Gewalt.