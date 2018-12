Der von US-Präsident Trump angekündigte Abzug aus Syrien hat ein unterschiedliches Echo ausgelöst.

Die französische Verteidigungsministerin Parly erklärte, ihr Land werde seine Militärpräsenz vorerst aufrecht erhalten. Die IS-Terrormiliz müsse endgültig besiegt werden. Ähnlich äußerte sich die Regierung in Großbritannien. Beide Länder beteiligen sich an der internationalen Koalition gegen den IS.



Trump hatte dagegen erklärt, der IS in Syrien sei geschlagen. Deswegen würden die US-Truppen abgezogen. Mehrere republikanische Senatoren und Abgeordnete sprachen von einem schweren Fehler. Auch das US-Verteidigungsministerium steht dem Abzug kritisch gegenüber.



Unterdessen teilte der türkische Verteidigungsminister Akar mit, die Vorbereitungen für eine Offensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien würden intensiviert. Die Region wird von der Kurden-Miliz YPG kontrolliert, die als Alliierte der USA gegen den IS kämpft.