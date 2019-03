In Brüssel hat eine Internationale Geberkonferenz für Syrien begonnen.

Bis Donnerstag wollen die Teilnehmer über konkrete Hilfen für die Menschen in Syrien und den Nachbarländern entscheiden. Gastgeber sind die EU und die Vereinten Nationen. Zum Auftakt erklärte die Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Schmid, die Kämpfe in dem Bürgerkriegsland gingen unverändert weiter. Täglich würden Zivilisten getötet.



Es ist die dritte Internationale Geberkonferenz für Syrien. In dem Land herrscht seit Jahren Krieg. Hunderttausende Menschen wurden getötet.