Der UNO-Gesandte de Mistura hat für September Gespräche über eine Verfassungskommission für Syrien angekündigt.

De Mistura erklärte, an den Beratungen in Genf nähmen auch Vertreter Russlands, der Türkei und des Iran teil. Nach Agenturberichten erhielt der Gesandte bereits Listen von der Assad-Regierung und der Opposition mit Kandidaten für die Kommission. Das Gremium soll eine neue Verfassung für Syrien erarbeiten, wo seit 2011 Krieg herrscht.



De Mistura äußerte sich nach zweitägigen Beratungen im russischen Sotschi. Dort gab es aber auch Unstimmigkeiten, weil Russland offenbar die Rückkehr von Flüchtlingen in den Mittelpunkt stellen wollte. De Mistura wollte dagegen über die Verfassungskommission sprechen.

