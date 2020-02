Der türkische Präsident Erdogan hat einen Syrien-Gipfel mit Russland, Deutschland und Frankreich angekündigt.

Dabei solle es in erster Linie um die Lage in der umkämpften Provinz Idlib gehen, sagte Erdogan in einer Rede. Als Termin für das Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel sowie den Präsidenten Macron und Putin nannte er den 5. März. Das an die Türkei grenzende Idlib ist die letzte Hochburg teils islamistischer Aufständischer, die gegen Regierungstruppen von Staatschef Assad kämpfen. Dieser wird von Russland militärisch unterstützt, während die Türkei mit einigen Rebellen-Gruppen zusammenarbeitet und auch selbst mit Soldaten in der Region präsent ist.



Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Anfang Dezember rund 900.000 Menschen aus der umkämpften Provinz geflohen. Viele befinden sich in der Nähe der Grenze zur Türkei.