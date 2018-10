Die Türkei, Deutschland, Frankreich und Russland wollen Ende kommender Woche über die Zukunft Syriens beraten.

Bei dem Gipfeltreffen soll es vor allem um den Waffenstillstand in der umkämpften syrischen Provinz Idlib gehen. Thema dürfte auch die dramatische Versorgungslage der Bevölkerung sein. An dem Treffen in Istanbul nehmen auf Einladung von Präsident Erdogan Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Russlands Staatschef Putin teil.