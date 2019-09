Auf einem Gipfeltreffen zur Lage in Syrien haben die Türkei, Russland und der Iran ein gemeinsames Interesse an einer politischen Lösung des Bürgerkriegs bekundet.

Dazu seien Gespräche über die Ausarbeitung einer neuen Verfassung nötig, erklärten die Präsidenten Erdogan, Putin und Ruhani nach einem Treffen in Ankara. Ein Zeitkorridor dafür sei aber derzeit nicht absehbar. Nicht einigen konnten sie sich auf ein gemeinsames Vorgehen, um eine Eskalation in der Rebellenhochburg Idlib zu vermeiden. Hintergrund ist eine Offensive der syrischen Regierungstruppen. In der Region leben rund drei Millionen Menschen. Daher befürchtet die Türkei eine neue Flüchtlingswelle auf ihr Territorium.



Präsident Erdogan plädierte in diesem Zusammenhang erneut für eine Schutzzone, in die auch die bereits in sein Land geflüchteten Syrer zurückkehren können sollen.