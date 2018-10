In Istanbul hat auf Einladung des türkischen Präsidenten Erdogan ein Gipfel zur Zukunft Syrien stattgefunden.

Daran nahmen Russlands Staatschef Putin, Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron teil. Im Abschlussdokument des Treffens betonten sie die Notwendigkeit eines politischen Prozesses, der in syrischen Händen liegen müsse. So soll ein Verfassungskomitee geschaffen werden, das bis Ende des Jahres die Arbeit aufnimmt. Am Ende dieses Prozesses sollen freie und allgemeine Wahlen stehen. Daran müssten alle Syrer teilnehmen können, auch die im Ausland lebenden, betonte Bundeskanzlerin Merkel.



Außerdem sollen die Bedingungen für eine freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge geschaffen werden. Erdogan, Putin, Merkel und Macron unterstrichen zudem die Bedeutung eines echten Waffenstillstandes und forderten, den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen. Die syrische Regierung hatte die Vorschläge für ein Verfassungskomitee zuletzt abgelehnt und sich Einmischung von außen verbeten.



Der Nahost-Experte Lüders nannte das neue Vierer-Verhandlungsformat "bemerkenswert" und ein "starkes Signal". Er sprach im Dlf von einer "Niederlage" für die USA, weil der entscheidende Akteur inzwischen Russland sei. Allerdings stehe die Diplomatie vor der Quadratur des Kreises. So wollten Russland und der Iran die Regierung am Leben erhalten, die von der Minderheit der Alawiten getragen werde. Der Westen dagegen strebe einen Regimewechsel an, vor dem die Alawiten große Angst hätten. Denn im Falle freier Wahlen drohe ihnen der Machtverlust - zugunsten der Sunniten, die etwa 60 Prozent der syrischen Bevölkerung ausmachten.



Der Krieg in Syrien begann im Frühjahr 2011. Seither sind mehrere hunderttausend Menschen getötet worden. Millionen sind geflohen, sowohl innerhalb des Landes, als auch ins Ausland. Viele Städte sind zerstört.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen stellte zuletzt Bedingungen für eine Wiederaufbauhilfe in Syrien. Sie sagte auf einer Konferenz in Bahrain, Investitionen werde es nur bei einem politischen Prozess mit allen Parteien geben. Der Wiederaufbau werde Milliarden kosten, betonte die CDU-Politikerin. Dass davon Präsident Assad profitiere, sei nicht vorstellbar.