Der Syrien-Gipfel mit den Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran ist ohne konkretes Ergebnis geblieben.

Hauptziel sei es, die Terrormiliz IS und die extremistische Nusra-Front zu eliminieren, heißt es in der Abschlusserklärung des Treffens in Teheran. Über das genaue Vorgehen gab es keine Einigkeit. Der türkische Präsident Erdogan forderte einen Waffenstillstand und warnte vor einem "Blutbad", sollte es zu einer Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die von Rebellen kontrollierte Region Idlib kommen. Russlands Präsident Putin und der iranische Staatschef Ruhani unterstützten dagegen den Kurs von Syriens Machthaber Assad. In Idlib leben rund 3 Millionen Menschen, etwa die Hälfte von ihnen sind Flüchtlinge.