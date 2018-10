Die Ergebnisse des gestrigen Syrien-Gipfels in Istanbul werden unterschiedlich bewertet.

Der CDU-Außenpolitiker Hardt lobte, dass die vier beteiligten Regierungschefs einer dauerhaften Waffenruhe im Raum Idlib deutlich nähergekommen seien. Nun müsse Russland Präsident Assad dazu bringen, seine Eroberungspläne für die Rebellenhochburg aufzugeben. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Nouripour, stellte in Frage, dass Russland genügend Einfluss auf Assad habe. Die oppositionelle Syrische Nationale Koalition äußerte die Vermutung, dass die syrische Regierung das geplante Verfassungskomitee behindern werde.



Das Komitee soll Teil eines geplanten politischen Prozesses in Syrien sein. Darauf hatten sich gestern in Istanbul der türkische Präsident Erdogan, Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und der russische Staatschef Putin verständigt.