Im Osten Syriens haben Kämpfer der von den USA unterstützten SDF ihre Offensive gegen die Terrormiliz IS fortgesetzt.

Ziel ist das Dorf Baghus in der Provinz Deir Essor an der irakischen Grenze. Die SDF-Kämpfer stehen nach eigenen Angaben kurz vor der Einnahme der Ortschaft. Man rücke von zwei Seiten in das Dorf vor. Die Gefechte seien heftig, hieß es weiter.



Der IS hatte 2014 weite Teile des Irak und Syriens eingenommen. Seit 2017 wurde er aus immer mehr Gebieten verdrängt.