Im letzten großen Rebellengebiet in Syrien, Idlib, findet nach Angaben von Helfern die schlimmste humanitäre Katastrophe des achtjährigen Bürgerkriegs statts.

Mehrere oppositionsnahe Gruppen warfen Syriens Regierungstruppen sowie deren Verbündeten Russland und Iran vor, gezielt lebenswichtige Infrastruktur wie Krankenhäuser zu zerstören. Zudem würden Fassbomben und Streumunition in dem Gebiet eingesetzt. Der Vorsitzende der Weißhelme, al-Salih, sagte in Istanbul, das Ausmaß der Verbrechen übersteige alle Vorstellungen. Seit Beginn einer neuen Militäroffensive vor mehr als einem Monat seien mehr als 600 Zivilisten getötet worden. Über 300.000 Menschen seien vor der Gewalt in Richtung der Grenze zur Türkei geflüchtet.