Hilfsorganisationen haben erleichtert auf die Fortsetzung der UNO-Hilfe für Syrien reagiert. Der Syrien-Koordinator der Welthungerhilfe, Witschel, sagte, die Vereinten Nationen könnten nun weiter dringend benötigte Hilfe leisten.

Der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Keßler, erklärte, es sei zumindest ein Minimalkonsens gefunden worden. Es bestehe die Hoffnung, dass nun das Schlimmste verhindert werden könne. Beide mahnten jedoch, dass die humanitäre Lage im Norden und Nordwesten Syriens auch mit der Fortführung der bisherigen Hilfslieferungen dramatisch bleibe.



Ähnlich äußerte sich die Mitarbeiterin einer syrischen Hilfsorganisation in Idlib, Aisha Omar. Neunzig Prozent der Menschen in Idlib seien auf Unterstützung von außen angewiesen, sagte Omar im Deutschlandfunk. Es handele sich vorwiegend um Frauen, Kinder und alte Menschen, die etwa Brot und Medikamente dringend benötigten, um überleben zu können. Der einzig noch offene Grenzübergang sei eine Lebensader, die nicht durchtrennt werden dürfe.



Der Sicherheitsrat hatte gestern einstimmig beschlossen, dass die UNO weiter über einen Grenzübergang zur Türkei Hilfsgüter in syrische Rebellengebiete bringen darf.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.