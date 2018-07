Hunderte syrische Flüchtlinge sind aus dem Libanon in ihre

Wie das staatliche Fernsehen berichtet, wurden rund 1.200 Menschen mit Bussen über die Grenze gebracht. Nach Angaben libanesischer Sicherheitskräfte sollen in Kürze hunderttausende weitere Syrer folgen, die ebenfalls vor dem Bürgerkrieg in das Nachbarland geflohen waren.



Die Vereinten Nationen sehen die Transporte kritisch. In New York hieß es, in Syrien werde immer noch gekämpft. Daher seien die Bedingungen für eine Rückkehr noch nicht erfüllt.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.