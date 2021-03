In Brüssel beginnt heute eine zweitägige Geberkonferenz für Syrien.

Die Vereinten Nationen hoffen auf Zusagen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, um notleidende Menschen in dem Bürgerkriegsland und Flüchtlinge in den Nachbarstaaten zu versorgen. Insgesamt sind nach UNO-Angaben 24 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf Hilfe angewiesen. Benötigt werden vor allem Lebensmittel Wasser und Medikamente. Die virtuelle 5. Syrien-Konferenz wird von der UNO gemeinsam mit der Europäischen Union ausgerichtet.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.