Zum fünften Mal findet eine Geberkonferenz zur Unterstützung syrischer Flüchtlinge statt.

Am ersten Tag des von EU und UNO organisierten virtuellen Treffens stehen Gespräche mit Vertretern von Zivilgesellschaft, Hilfsorganisationen und Nachbarländern auf dem Programm, die Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland beherbergen. Die eigentliche Geberkonferenz auf Ministerebene findet am Dienstag statt. Vergangenes Jahr hatte die Veranstaltung Hilfszusagen von 6,9 Milliarden Euro erbracht. Deutschland hatte 1,6 Milliarden bereitgestellt. Nach Angaben des Auswärtigen Amts ist dieses Mal eine Zusage in vergleichbarer Höhe geplant.



Nach UNO-Angaben sind 24 Millionen syrische Staatsangehörige auf Hilfe angewiesen. Benötigt werden vor allem Lebensmittel, Wasser und Medikamente.

