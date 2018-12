Der Iran hat es begrüßt, dass syrische Regierungstruppen die Kontrolle über die Stadt Manbidsch übernommen haben.

Das Außenministerium in Teheran erklärte, dies sei ein wichtiger Schritt für die Einheit Syriens. - Auf Bitten der kurdischen YPG-Miliz hatte die syrische Armee Truppen nach Manbidsch an der Grenze zur Türkei verlegt und in der Stadt die syrische Flagge gehisst. Die YPG-Miliz fürchtet eine Offensive der Türkei, nach dem die USA ihren Truppenabzug aus Syrien angekündigt haben. Die YPG, bisher Verbündeter des US-Militärs, hatte im Kampf gegen die Terrormiliz IS große Teile im Norden Syriens eingenommen. Anschließend weiteten die Kurden - zum Ärger der Türkei - ihre Selbstverwaltung aus.