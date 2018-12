Der Iran hat es begrüßt, dass syrische Regierungstruppen die Kontrolle über die Stadt Manbidsch übernommen haben.

Das Außenministerium in Teheran erklärte, dies sei ein wichtiger Schritt für die Einheit Syriens. - Auf Bitten der kurdischen YPG-Miliz hatte die syrische Armee Truppen nach Manbidsch an der Grenze zur Türkei verlegt und in der Stadt die syrische Flagge gehisst. Die YPG-Miliz fürchtet eine Offensive der Türkei, nach dem die USA ihren Truppenabzug aus Syrien angekündigt haben. Die YPG hatte im Kampf gegen die Terrormiliz IS große Teile im Norden Syriens eingenommen.



Über die Lage in Syrien beraten heute die Außen- und die Verteidungsminister der Türkei und Russlands in Moskau.