Nach einem US-Militäreinsatz in Syrien mehren sich Hinweise, wonach dabei der Anführer der Terrormiliz IS, al-Bagdadi, getötet worden sein könnte.

Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Armeeangehörige und Quellen im Pentagon berichten, handelte es sich um einen Sondereinsatz von Spezialkräften in der letzten Islamisten-Hochburg in Idlib im Nordwesten Syriens. Demnach gab es ein kurzes Gefecht, bei dem sich al-Bagdadi mit einem Sprengstoffgürtel selbst getötet haben soll. Eine endgültige Bestätigung durch DNA-Tests und biometrische Überprüfungen stehe noch aus. US-Präsident Trump kündigte für den Nachmittag eine - so wörtlich - "bedeutende Stellungnahme" an, ließ Details jedoch offen.



Nach irakischen Angaben lieferte der dortige Geheimdienst den Amerikanern Informationen über den Aufenthaltsort Bagdadis.



Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Der größte Teil der Region steht unter der Kontrolle der syrischen Islamistengruppe Hajat Tahrir al-Scham. Noch vor wenigen Monaten ging die von den USA geführte Anti-IS-Koalition aber in einem Bericht davon aus, dass sich noch zwischen 14.000 und 18.000 IS-Angehörige in dem Gebiet zwischen Syrien und dem Irak aufhalten sollen.