Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat Deutschland und andere EU-Staaten aufgefordert, gefangengenommene europäische IS-Kämpfer zurückzuholen und vor Gericht zu stellen.

Diese Kämpfer seien oft mit deutschen und europäischen Reisedokumenten über die Türkei nach Syrien eingereist, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Abdelrahman, in Berlin. Es sei höchst unverantwortlich, die autonome Selbstverwaltung in Nordsyrien mit der schwierigen Aufgabe der Identifikation und Gerichtsbarkeit allein zu lassen. Nach seinen Angaben ist die Zahl der gefangenen IS-Kämpfer in Lagern des oppositionellen Militärbündnisses "Syrian Democratic Forces" seit Dezember auf rund 8.300 gestiegen, unter ihnen seien etwa 1.400 Kämpfer aus Europa.



Abdelrahman warnte davor, die Kämpfer straflos davon kommen zu lassen. Er plädierte zudem für den Aufbau eines internationalen Gerichtes in Syrien, um die Verbrechen des IS zu verfolgen.