Israels Ministerpräsident Netanjahu hat mit dem russischen Außenminister Lawrow über die Lage in Syrien beraten.

In dem Gespräch in Jerusalem ging es vor allem um eine mögliche künftige Präsenz iranischer Truppen in Syrien. Dazu schlug Russland vor, pro-iranische Kämpfer sollten mindestens 100 Kilometer von der Grenzlinie zu Israel ferngehalten werden. Nach Angaben eines iraelischen Regierungsvertreters lehnte Netanjahu das aber ab. Längerfristig müssten alle iranischen Truppen und ihre Verbündeten aus Syrien abziehen, erklärte Netanjahu laut israelischem Fernsehen. Außerdem wolle man am mit Syrien geschlossenen Waffenstillstandsabkommen festhalten, das eine entmilitarisierte Zone an der Grenzlinie zu den von Israel besetzten Golanhöhen vorsieht.

