Nach dem Abschuss eines russischen Aufklärungsflugzeugs über dem Mittelmeer hat Israel Vorwürfe aus Moskau zurückgewiesen.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sagte nach Angaben seines Büros in einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Putin, nicht Israel, sondern Syrien sei für den Abschuss verantwortlich. Zuvor hatte bereits das israelische Militär erklärt, die syrische Luftabwehr habe wahllos gefeuert und sich nicht darum gekümmert, ob auch russische Flugzeuge in der Luft gewesen seien.



Bei dem Abschuss durch das syrische Militär waren alle 15 Soldaten an Bord getötet worden. Die Regierung in Moskau erklärte anschließend, israelische Kampfflugzeuge hätten die russische Maschine bei einem Angriff auf Ziele in Syrien als Deckung benutzt. Später entschärfte Putin die Vorwürfe und sprach von einer "Verkettung unglücklicher Umstände".