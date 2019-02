Die USA wollen in Syrien auch nach dem offiziellen Truppenabzug etwa 200 Soldaten im Land lassen. Eine solch kleinere Gruppe solle für eine gewisse Zeit der "Friedenssicherung" dienen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, in Washington. Noch im Dezember hatte Präsident Trump einen vollständigen Abzug der rund 2.000 in dem Bürgerkriegsland stationierten US-Soldaten angekündigt.

Er begründete seine Entscheidung damals damit, dass der Kampf gegen die Terrormiliz IS "gewonnen" sei. Kritiker hatten den Schritt als verfrüht bezeichnet. Befürchtet wird unter anderem ein Wiedererstarken der Dschihadisten in der Region. US-Politiker forderten zudem, die mit den Vereinigten Staaten verbündeten Kämpfer der kurdischen YPG müssten vor Angriffen aus der Türkei geschützt werden.



Am späten Abend vereinbarten Trump und der türkische Präsident Erdogan, dass im Laufe des Tages die Verteidigungsminister beider Länder über die Lage im Norden Syriens beraten sollen.