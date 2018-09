In Syrien wählen die Menschen erstmals seit sieben Jahren neue Gemeinderäte.

Wegen der regen Beteiligung wurden die Öffnungszeiten der Wahllokale um fünf Stunden bis Mitternacht verlängert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana mitteilte. Möglich ist die Stimmabgabe aber nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten, was etwa zwei Dritteln des Landes entspricht. Die übrigen Regionen werden von Rebellen und kurdischen Milizen beherrscht.



Nach offiziellen Angaben bewerben sich mehr als 40.000 Kandidaten um die knapp 18.500 Sitze in den Räten. Die letzte Kommunalwahl in Syrien hatte im Dezember 2011 stattgefunden, wenige Monate nach dem Beginn des Bürgerkriegs.