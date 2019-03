Deutschland hat seine Hilfszusagen für die notleidenden Menschen in Syrien um einen Milliardenbetrag aufgestockt.

Bei der Internationalen Geberkonferenz in Brüssel kündigte Bundesentwicklungsminister Müller an, dass zu den bisher bereitgestellten 1,47 Milliarden Euro noch einmal 1,44 Milliarden hinzukämen. Damit setze man ein starkes Zeichen der Solidarität für die Syrer und die Flüchtlinge in den benachbarten Ländern, sagte der CSU-Politiker.



Mit dem bei der Konferenz gesammelten Geld sollen Nahrungsmittel, medizinische Hilfe und Ausbildungsprogramme für Kinder und Jugendliche finanziert werden. Das Geld soll aber nicht in den Wiederaufbau des Landes fließen. Mittel für diesen Zweck kann es nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Mogherini erst geben, wenn in Syrien ein Friedensprozess unter Aufsicht der UNO begonnen hat.