US-Präsident Trump stößt mit seiner Ankündigung, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen, auf breiten Widerstand.

Mehrere hochrangige Politiker der Demokraten und Republikaner forderten Trump in einem Brief dazu auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Medienberichten zufolge heißt es darin, ein Truppenabzug würde dem Iran und Russland in die Hände spielen. Sie unterstützen in Syrien die Regierung von Präsident Assad.



Trump selbst verteidigte den geplanten Abzug der amerikanischen Soldaten. Ihre Präsenz in Syrien bringe den USA nichts, schrieb er auf Twitter. Den Kampf gegen den IS sollten jetzt der Iran, Russland und die syrische Regierung führen.