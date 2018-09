Der AfD-Außenpolitiker Hampel hat die Hoffnung geäußert, dass eine humanitäre Katastrophe im syrischen Idlib noch verhindert werden kann.

Dies müsse das Ziel des Treffens der Präsidenten Russlands, des Irans und der Türkei heute in Teheran sein, sagte Hampel im Deutschlandfunk. Auch diese Staaten hätten kein Interesse daran, dass der Konflikt in einer Katastrophe ende, erklärte der AfD-Politiker. Für die prekäre Situation in Syrien ist nach seiner Einschätzung auch der Westen in der Verantwortung. Syriens Machthaber Assad werde für finanzielle Argumente zugänglich sein und müsse im Gegenzug eine Garantieerklärung abgeben, die Menschen, die zurückkehrten, zu schützen. Sie dürften weder enteignet noch verfolgt werden.



Assad habe in diesem Konflikt die Oberhand, ob es einem gefalle oder nicht, betonte Hampel. In einer solchen Situation müsse man auch mit Menschen reden, mit denen man normalerweise nicht reden würde, sonst erreiche man nichts.



Die Präsidenten Putin, Erdogan und Ruhani treffen sich am Mittag in der iranischen Hauptstadt Teheran, um über die Lage in der syrischen Rebellenhochburg Idlib (Audio-Beitrag) zu beraten. Die Türkei versteht sich als Schutzmacht der syrischen Aufständischen. Zudem grenzt die Provinz Idlib an die Türkei. Russland und der Iran gelten dagegen als Verbündete der syrischen Regierung. Vor Beginn des Gipfeltreffens haben die Vereinten Nationen und die EU vor einem Blutbad und einer humanitären Katastrophe gewarnt, falls Syrien eine militärische Offensive in Idlib beginne. Dort leben rund drei Millionen Zivilisten.