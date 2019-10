Die kurdischen Kräfte haben sich nach Angaben Russlands wie vereinbart vor Ablauf einer Frist komplett aus dem türkischen Grenzgebiet in Nordsyrien zurückgezogen.

Der Abzug der bewaffneten Einheiten aus dem Gebiet, auf dem ein Sicherheitskorridor geschaffen werden solle, sei vorzeitig abgeschlossen worden, sagte der russische Verteidigungsminister Schoigu laut russischen Nachrichtenagenturen.



Die Türkei und Russland hatten die Waffenruhe etwa zwei Wochen nach Beginn der türkischen Militäroffensive gegen die kurdische YPG-Miliz vereinbart.



Laut einem unbestätigten Bericht der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat es heute erstmals Gefechte zwischen der türkischen Armee und syrischen Regierungstruppen gegeben, die die YPG unterstützen.



Bundesaußenminister Maas bekräftigte bei einem Besuch in Ägypten seine Forderung nach einer dauerhaften Feuerpause. Die Konfliktparteien hätten den Zeitraum offenbar genutzt, um gegenseitige Zusagen umzusetzen. Jetzt müsse der politische Prozess zur Lösung des Syrien-Konflikts vorangebracht werden, sagte Maas.



Seit Beginn der türkischen Militäroffensive am 9. Oktober sind nach Angaben der UNO 180.000 Menschen in andere Landesteile oder ins Nachbarland Irak geflohen.