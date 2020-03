Russland und die Türkei haben eine neue Waffenruhe für die Region Idlib im Nordwesten Syriens vereinbart. Das teilten die Präsidenten beider Länder, Putin und Erdogan, nach ihrem Treffen in Moskau mit.

Man habe ein entsprechendes Dokument unterzeichnet. Die Waffenruhe sollte um Mitternacht in Kraft treten. Eigentlich gilt für die Region bereits eine Feuerpause, die aber von syrischer Seite gebrochen wurde. Russlands Außenminister Lawrow ergänzte, dass sich beide Seiten auf einen Sicherheitskorridor für Idlib geeinigt hätten.



UNO-Generalsekretär Guterres äußerte die Hoffnung, dass die zwischen Russland und der Türkei vereinbarte neue Waffenruhe für die syrische Provinz Idlib Bestand hat. Die Feindseligkeiten müssten dauerhaft eingestellt werden, um das Leid der Bevölkerung zu beenden, heißt es in einer Erklärung Guterres'. Zudem forderte er die Konfliktparteien auf, zu einem politischen Prozess zurückzukehren.



Am Abend teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit, dass in Idlib erneut zwei türkische Soldaten durch das syrische Militär getötet und drei weitere verletzt worden seien. Man habe darauf mit Angriffen auf Ziele der syrischen Führung reagiert.



