Angesichts der bevorstehenden Offensive syrischer Regierungstruppen in der Provinz Idlib hat der außenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Nouripour, eine mangelnde gemeinsame Position der Europäer im Syrienkonflikt kritisiert.

Die EU habe in der Syrienfrage viel zu spät, viel zu schwach und viel zu gespalten reagiert, sagte Nouripour im Deutschlandfunk (Audio-Link). Aufmerksamkeit für den Krieg in Syrien habe es überhaupt erst nach den ersten zehntausend Flüchtlingen gegeben. Außerdem hätten einige europäische Staaten Waffen an die Rebellen, andere an das Assad-Regime geliefert. Wenn die EU keinen kleinsten gemeinsamen Nenner in der Außenpolitik finde, machten andere Staaten Politik, auch auf Kosten der Europäer.



Mit Blick auf den Wiederaufbau in Syrien kritisierte Nouripour, die EU sei zu allem bereit, solange Flüchtlinge abgehalten würden. Dabei sei eine Beteiligung am Wiederaufbau der letzte Hebel, über den die Europäer verfügten. Hier müsse man Bedingungen stellen.



Der syrische Machthaber Assad bereitet nach Einschätzung von Beobachtergruppen derzeit eine Offensive gegen die Region Idlib vor, das letzte größere von Rebellen gehaltene Gebiet in dem Land. Die Lage in Syrien ist auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Wien.