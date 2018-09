Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan beraten heute in Sotschi erneut über den Syrien-Konflikt. Die Türkei befürchtet im Falle einer Offensive in Idlib einen neuen Flüchtlingsandrang. Man könne die Grenze in diesem Fall aber nicht mehr öffnen, sagte der AKP-Politiker Yeneroglu im Dlf.

Erdogan will eine Offensive der von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen auf die Rebellenbastion Idlib verhindern. Er befürchtet, dass erneut hunderttausende Menschen in die Türkei flüchten könnten. Russland befürwortet dagegen einen Angriff auf die Provinz. So könnten die "Terroristen" dort besiegt werden.



Idlib gilt als letzte Rebellenhochburg im Norden Syriens. Dort befinden sich zehntausende bewaffnete Extremisten und Kämpfer der gemäßigten syrischen Opposition, aber auch drei Millionen Zivilisten leben in der Grenzregion zur Türkei. Bei einem Dreiergipfel mit dem Iran vor knapp zwei Wochen hatten sich Erdogan und Putin nicht auf eine gemeinsame Linie geeinigt.



Der Abgeordnete der türkischen Regierungspartei AKP, Yeneroglu, appellierte an die westlichen Staaten, den Druck auf Russland zu erhöhen. Ziel müsse eine politische Lösung des Konflikts im Rahmen der UNO sein, sagte Yeneroglu im Deutschlandfunk. Dabei werde letztendlich auch der syrische Staatschef Assad abtreten müssen.



Sollte es doch zu Kämpfen und damit zu einem neuerlichen Andrang von Flüchtlingen kommen, werde die Türkei ihre Grenzen nicht für sie öffnen. "Die Türkei schlägt vor, innerhalb Syriens eine Sicherheitszone zu schaffen, in der einige hunderttausend Flüchtlinge unterkommen", sagte Yeneroglu. Dies könne allerdings nur mit Hilfe der Russen und "in erster Linie" der westlichen Staaten geschehen. Derzeit könnten zwar noch Familienangehörige von Flüchtlingen in der Türkei Zuflucht finden. Weitere Kapazitäten seien aber "leider nicht verhanden", weil das Land schon mehr als drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe, erklärte der AKP-Politiker. Zudem würde das Problem dadurch nicht gelöst.