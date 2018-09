Russlands Präsident Putin und der türkische Präsident Erdogan beraten in Sotschi erneut über den Syrien-Konflikt.

Erdogan will eine Offensive der von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen auf die Rebellenbastion Idlib verhindern. Er befürchtet, dass erneut hunderttausende Menschen in die Türkei flüchten. Russland befürwortet einen Angriff auf die Provinz. Die russische Regierung argumentiert wörtlich, damit könnten die "Terroristen" dort besiegt werden. Idlib gilt als letzte Rebellenhochburg im Norden Syriens. Dort befinden sich zehntausende bewaffnete Extremisten und Kämpfer der gemäßigten syrischen Opposition, aber auch drei Millionen Zivilisten leben in der Grenzregion zur Türkei.



Bei einem Dreiergipfel mit dem Iran vor knapp zwei Wochen hatten sich Erdogan und Putin nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können.