Vertreter Russlands, der Türkei und des Iran sind zu Gesprächen über die Situation im Bürgerkriegsland Syrien zusammengekommen.

Sie trafen sich dazu in der russischen Stadt Sotschi. In den zweitägigen Beratungen geht es um eine neue Verfassung für Syrien. Einen Verfassungsausschuss aus Vertretern der syrischen Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft gibt es bereits seit Herbst 2019. Zuletzt waren die Gespräche aber ins Stocken geraten. Der russische Sonderbotschafter für Syrien, Lawrentjew, kritisierte zu Beginn des Treffens, dass die USA trotz Einladung nicht teilnähmen.



Russland und der Iran unterstützen in dem Konflikt die syrische Regierung. Die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Die Anhänger der syrischen Regierung kontrollieren mittlerweile wieder rund zwei Drittel des Landes. Das letzte große Gebiet unter Kontrolle der Rebellen ist die Region um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.