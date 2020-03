Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan haben bei ihrem Treffen eine Waffenruhe für die Region Idlib im Nordwesten Syriens vereinbart. Das teilte Putin nach mehr als sechsstündigen Verhandlungen in Moskau mit.

Man habe ein entsprechendes Dokument unterzeichnet. Die Waffenruhe solle um Mitternacht in Kraft treten. Russlands Außenminister Lawrow ergänzte, dass sich beide Seiten auf einen Sicherheitskorridor für Idlib geeinigt haben.



Zu Beginn des Treffens hatte Putin Erdogan sein Beileid zum Tod zahlreicher Soldaten in Syrien ausgesprochen. Er erklärte, die mit Russland verbündete syrische Armee sei nicht über den genauen Standort der türkischen Einheiten informiert gewesen. Putin sicherte Erdogan zu, dass es keine weiteren Angriffe dieser Art geben werde. Erdogan wies allerdings darauf hin, dass sich die Türkei das Recht vorbehalte, auf alle Angriffe der syrischen Regierung in Idlib zu reagieren.