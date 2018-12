Der SPD-Politiker Yüksel hat der Bundesregierung vorgeworfen, in der Syrien-Politik zu schweigen.

Der Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen forderte im Deutschlandfunk eine klare Ansage Deutschlands und Europas an die Türkei. Yüksel befürchtet eine weitere Okkupation kurdischer Gebiete in Syrien durch türkische Truppen. Bundesaußenminister Maas müsse erklären, dass man dies nicht akzeptieren könne.



Yüksel sprach im Zusammenhang mit dem Hilferuf der kurdischen Miliz YPG an syrische Truppen von einer Notsituation. Seinen Worten nach war keine andere Entscheidung möglich, um die Bevölkerung sowohl vor islamistischen Kämpfern als auch vor einem türkischen Einmarsch zu schützen.