Nach monatelangem Ringen haben sich die syrischen Konfliktparteien auf einen Verfassungsausschuss geeinigt.

Das Gremium unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen solle in den kommenden Wochen erstmals zusammentreten, teilte

Generalsekretär Guterres in New York mit. Der Verfassungsausschuss war bereits im Frühjahr 2018 vereinbart worden. Seitdem war die Zusammensetzung des Gremiums zwischen der Regierung in Damaskus und der Opposition umstritten. Ihm sollen 50 Vertreter der Regierung, 50 Vertreter der Opposition und 50 Vertreter der Zivilgesellschaft angehören, die von der UNO ausgewählt werden.