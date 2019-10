Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will Bündnispartner und Konfliktparteien in Nordsyrien für eine international kontrollierte Sicherheitszone gewinnen.

Diesen Vorschlag habe sie mit Bundeskanzlerin Merkel besprochen und den westlichen Verbündeten unterbreitet, sagte die CDU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde den Vorstoß am Rande des Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel am Donnerstag und Freitag mit ihren Kollegen erörtern. Über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr müsse der Bundestag entscheiden. Dies werde das Verteidigungsministerium dann mit der Bundeswehr umsetzen, sagte Kramp-Karrenbauer.



Bisher hätten sich Deutschland und die Europäer zu passiv verhalten. Man müsse auf Dauer Strukturen schaffen, die zum Beispiel eine freiwillig Rückkehr von Geflüchteten in diese Region auch möglich mache, betonte Kramp-Karrenbauer. Sie sprach sich dafür aus, die Türkei und Russland in eine Lösung einzubeziehen, mit dem Ziel, die Lage zu deeskalieren.