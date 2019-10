Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien gefordert.

Die Türkei und Russland müssten in das Projekt einbezogen werden, sagte die CDU-Vorsitzende in Interviews. Ziel einer solchen Sicherheitszone sei es einerseits, den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS fortzusetzen, der im Moment zum Erliegen gekommen sei. Andererseits solle die Region stabilisiert werden - auch, damit Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren könnten. Sie habe die Verteidigungsminister der USA, Großbritanniens und Frankreichs über ihren Vorschlag informiert, sagte Kramp-Karrenbauer. Beim NATO-Treffen am Donnerstag und Freitag in Brüssel sollten die Einzelheiten besprochen werden. Über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr müsse der Bundestag entscheiden.