Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer fordert eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien.

Die CDU-Vorsitzende sagte, in das Vorhaben müssten die Türkei und Russland einbezogen werden. Ziel einer solchen Sicherheitszone sei es, den Kampf gegen die Terrormiliz IS fortzusetzen, der im Moment zum Erliegen gekommen sei. Darüber hinaus solle die Region stabilisiert werden - auch, damit Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren könnten.



Die Deutsche Presse-Agentur meldet, dass das Auswärtige Amt in der Sache Diskussionsbedarf habe. Kramp-Karrenbauer hatte im ZDF erklärt, sie habe Außenminister Maas per SMS informiert.



Die Ministerin hat nach eigenen Worten auch die Verteidigungsminister der USA, Großbritanniens und Frankreichs über ihren Vorschlag informiert. Beim NATO-Treffen am Donnerstag und Freitag sollten die Einzelheiten besprochen werden. Über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr müsse indes der Bundestag entscheiden.