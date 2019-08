Die Bundesregierung unternimmt einen Versuch, eine Waffenruhe im stark umkämpften Nordwesten Syriens zu erreichen.

Gemeinsam mit Belgien und Kuwait hat Deutschland dem UNO-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt. Dieser fordert neben einem Waffenstillstand in der Region Idlib mehr humanitäre Hilfe und die Achtung der Menschenrechte. Wann der UNO-Sicherheitsrat über die Initiative entscheidet, ist noch unklar. Es gilt als wahrscheinlich, dass Russland als Verbündeter Syriens ein Veto dagegen einlegen wird.



Syrische Regierungstruppen kämpfen mit russischer Unterstützung seit April verstärkt gegen Aufständische in der Region Idlib. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Die Region gilt nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg als die letzte Rebellenhochburg in Syrien.